Samsun'da arazi meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir zanlı, arazi meselesinden kaynaklanan kavgada 1 kişiyi silahla vurup yaraladı.

Boğazkaya Mahallesi Tepecik Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile S.K. (60) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişi, S.K'yi silahla bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

S.K, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.