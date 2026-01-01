Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.Ş. (22) yönetimindeki 55 EU 372 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli Mahallesi mevkisinde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki Ayşe K. (16), Yaren Lütfiye A. (16) ve Ataberk G. (18), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.