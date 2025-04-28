Samsun'da aynı bölgede ikinci heyelan

Samsun'da dün bir ailenin ölümüne yol açan heyelan faciasının ardından bugün aynı bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Opet akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda, baba Adem Kaya (35) ile çocukları Açelya Mina Kaya (7) ve Ayla Kaya (5) hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya (31) ise yaralı olarak kurtarılmıştı. Bugün de aynı AVM'nin yanındaki 5 katlı bir binanın yanında küçük çaplı bir toprak kayması meydana geldi. Muhtemel risk nedeniyle bina tahliye edilirken, Toptepe Mahallesi Hacı Mansur Sokak ise yaya ve araç geçişine kapatıldı.

Bina çevresinde önlem alan polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Ancak kapatılan yolu kullanmak isteyen bazı vatandaşlar ile polis arasında tartışma yaşandı. Polis ekipleri, "Bu şeridi sizin can sağlığınız için çektik. Biz sizin hayatınızı korumakla sorumluyuz. Lütfen kurallara uyalım. Canınızı tehlikeye atmayın" diyerek uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bir vatandaş, "Beni bırakın, ben bu yolda öleceğim" diyerek kapalı yoldan geçmeye çalıştı.

Kısa süreli arbedenin ardından vatandaş evine gitti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Birbirinden bağımsız olaylar. Ufak bir kayma söz konusu. Tedbir amaçlı şu anda binanın boşaltılması gerçekleştiriliyor. Birazdan bilirkişiler gelecek, gerekli incelemeyi yapacaklar. Şu an için bir olumsuzluk yok" dedi.

Heyelanın yaşandığı binayla ilgili AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma yaparken, teknik inceleme için uzman ekiplerin raporlarının beklenildiği belirtildi.