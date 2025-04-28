Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin 1 gözaltı- Yeniden

Yazı işleri müdürlerine

‘Samsun'da 3 kişinin öldüğü heyelanda 1 gözaltı’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerde yeniden servis ediyoruz

YENİDEN

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Gökhan İÇKİLLİ- Emre ÖNCEL-Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (36) ve kızları Açelya (5) ile Alya Kaya’nın (7) yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonunun mesul müdürü K.Y. (62) gözaltına alındı. İş yeri sahibi M.Z.G. (70) ise aranıyor.

Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde dün saat 22.30 sıralarında dağdan kopan toprak ve kaya parçaları bir alışveriş merkezinin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümüne düştü. Burada araçlarını yıkatan 4 kişilik Kaya ailesi, göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya (31) yaralı olarak göçük altından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra iş makinelerinin desteğiyle baba Adem Kaya (36) ve kızları Açelya (5) ve Alya Kaya’nın (7) cansız bedenleri ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Kaya, saat 02.00’de ayaklarından ve kollarından ameliyata alındı. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İŞ YERİ SAHİBİ ARANIYOR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. gözaltına alındı. Akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

BABA VE KIZLARI İKİNDİDE TOPRAĞA VERİLECEK

Yaklaşık 1 sene önce İstanbul’un Bağcılar ilçesinden Samsun’un İlkadım ilçesine taşınan, bir fabrikada CNC operatörü olarak çalışan Adem Kaya ve kızları Açelya ve Alya Kaya’nın bugün ikindi namazında Terme ilçesi Akçay Karacalı Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

Alışveriş merkezi 4 Temmuz 2012 tarihinde de sel felaketi yaşamıştı. (DHA)

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