Samsun'da bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yol kenarındaki bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çetinkaya Mahallesi, Kolay yolu Bafra istikametinde Harun C. (58) idaresindeki 57 DN 686 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak bahçeye devrildi.
Minibüste bulunan Muradiye C. (53), Kazım K. (46) ve araç sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, Muradiye C'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Harun C. ve Kazım K. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.