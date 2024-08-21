Samsun'da bankada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir banka şubesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişiyi silahla ağır yaralan zanlı polise teslim oldu.
Pazar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 15 Ağustos'ta, banka şubesindeki müşteriler Halit Hoşaf ile Sadık Ö. arasında çıkan tartışmada Hoşaf'ı silahla ağır yaralayarak kaçan şüpheli Bafra Adliyesine giderek teslim oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı Sadık Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.