Kaynak: AA
Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü ile oğlu yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde bariyere çarpan cipte bulunan anne ile oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Uğurlu P. (28) idaresindeki 06 DA 3055 plakalı cip, Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü ile araçta bulunan 5 yaşındaki oğlu Ertuğrul Habib P. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda trafik, Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.

