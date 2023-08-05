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Samsun'da bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2023 09:56
  • Giriş: 05.08.2023 09:56
  • Güncelleme: 05.08.2023 09:56
Kaynak: AA
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Samsun'da bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kerem İnan'ın (25) kullandığı 55 FK 619 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Taşköprü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren İnan'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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