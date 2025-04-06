Samsun'da bayram tatili dönüşü trafik denetimleri sürüyor

Samsun'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle dönüş yolculuklarının başladığı ve trafikte yoğunluklar olduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük ortalama 230 trafik ve 172 genel hizmet personeli olmak üzere toplam 402 personel görev yaptı. Tatil süresince toplamda 4 bin 824 personel sahada aktif görev aldı. Yapılan denetimlerin etkisi rakamlara da yansıdı. 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 gününde, geçen yılın aynı dönemine göre yaralanmalı kazalarda yüzde 11, maddi hasarlı kazalarda ise yüzde 5 azalma görüldü. Bu da alınan tedbirlerin yerinde olduğunu gösterdi. Dönüş trafiğinde de denetimler aynı şekilde sürecek. Sürücülerden emniyet kemerini takmaları, hızdan kaçınmaları, trafik kurallarına uymaları ve sabırlı olmaları istendi. Yorgun direksiyon başına geçilmemesi ve gerektiğinde mola verilmesi de özellikle vurgulandı. Unutmayalım, dikkat, sabır ve kural, güvenli bir yolculuğun anahtarıdır."



