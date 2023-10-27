Samsun'da belediyeye ait tesisten malzeme çalan 9 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da belediyeye ait asfalt üretim tesisinden malzeme çaldığı iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesinin asfalt üretim tesisinden malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 25 ton bitum malzemesi ve 8 metreküp çakıl çaldığı öne sürülen belediyeye ait şirkette çalışan 4 zanlı suçüstü yakaladı.

Operasyonun genişletilmesi üzerine 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 360 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 16 sentetik ecza ile 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.