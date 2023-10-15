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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 23:38
  • Giriş: 15.10.2023 23:38
  • Güncelleme: 15.10.2023 23:38
Kaynak: AA
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Hasbahçe Mahallesi, Kiremithane Sokak'ta 55 AHM 693 plakalı otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler R.T. isimli kişiye bıçakla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olaya yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri saldırı sonucu yaralanan R.T'yi Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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