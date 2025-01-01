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Samsun'da bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yurt
  • 01.01.2025 21:25
  • Giriş: 01.01.2025 21:25
  • Güncelleme: 01.01.2025 21:27
Kaynak: iHA
Samsun'da bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi
FOTOĞRAF: İHA

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın motosikleti ve ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda bin 500 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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