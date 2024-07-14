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Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Ajans Haberleri
  • 14.07.2024 11:09
  • Giriş: 14.07.2024 11:09
  • Güncelleme: 14.07.2024 11:09
Kaynak: AA
Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Emirfendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alaettin Koçak Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında bulunan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve tüm çatı katını saran yangın nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, daire ve çatıda büyük çapta hasar oluştu.

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