Samsun'da bir erkek annesini öldürüp intihar etti!

Samsun'da, Muhammet K. isimli erkek annesi Ayşe K.'yi öldürdü. Fail cinayetin ardından intihar etti. Muhammet K'nin uyuşturucu kullanımı nedeniyle adli kaydı bulunduğu ve kumar borcu olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 22.04.2026 14:20
  • Giriş: 22.04.2026 14:20
  • Güncelleme: 22.04.2026 14:25
Kaynak: AA-DHA
Fotoğraf: DHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde Ayşe K. isimli kadın, oğlu Muhammet K. tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kıran Mahallesi 679. Sokak'taki apartman dairesine giden aile üyesi, annesi ile kardeşinin yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, 23 yaşındaki Muhammet K. ve annesi 59 yaşındakki Ayşe K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muhammet K'nin ruhsatlı av tüfeği ile ateş ederek annesini vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

Hayvan alım satım işiyle uğraşan Muhammet K'nin uyuşturucu kullanımı nedeniyle adli kaydı bulunduğu ve kumar borcu olduğu öğrenildi.

