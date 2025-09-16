Samsun'da bir erkek, kız kardeşini darp etti: Uzaklaştırma kararı verildi

Samsun'da bir kadın, ağabeyi tarafından darp edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atakum'da Sarışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert M. tartıştığı kız kardeşi M.M’yi darbetti.

M.M.'nin KADES uygulamasından ayrdım istemesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Mert M’yi gözaltına alırken; kendisini tehdit, hakaret ve darbettiğini söyleyen M.M'yi de ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürdü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Anne S.M. (48), baba B.M. (56) ile erkek kardeş M.C.M. (21) de Mert M. hakkında şikayette bulunup, tedbir kararı istedi.

Mert M'nin sorgusu devam ederken, hakkında 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında uzaklaştırma kararı verildi.

Soruşturma sürüyor.