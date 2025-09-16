Samsun'da bir erkek, kız kardeşini darp etti: Uzaklaştırma kararı verildi
Samsun'un Atakum ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Mert M. isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi M.M'yi darp etti. M.M'nin KADES'ten yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince Mert M. gözaltına alınarak hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Samsun'da bir kadın, ağabeyi tarafından darp edildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atakum'da Sarışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert M. tartıştığı kız kardeşi M.M’yi darbetti.
M.M.'nin KADES uygulamasından ayrdım istemesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Mert M’yi gözaltına alırken; kendisini tehdit, hakaret ve darbettiğini söyleyen M.M'yi de ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürdü.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Anne S.M. (48), baba B.M. (56) ile erkek kardeş M.C.M. (21) de Mert M. hakkında şikayette bulunup, tedbir kararı istedi.
Mert M'nin sorgusu devam ederken, hakkında 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında uzaklaştırma kararı verildi.
Soruşturma sürüyor.