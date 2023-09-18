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Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 18.09.2023 14:07
  • Giriş: 18.09.2023 14:07
  • Güncelleme: 18.09.2023 14:07
Kaynak: AA
Samsun'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Şair Fitnat Sokak'ta, 3 katlı apartmanın zemin katında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde, vatandaşlar itfaiye gelene kadar pencerede kurtarılmayı bekleyen 2 çocuğu, demir parmaklıkları keserek çıkardı.

Yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerince, Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan çocukların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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