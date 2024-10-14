Samsun'da bir kadın, uzaklaştırma kararına rağmen katledildi!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Ömer T. daha önce 'dini nikahla' evli olduğu kadını uzaklaştırma kararına rağmen bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi’nde Ömer T. (50) isimli erkek, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Huriye Özkan’ı (44) parka çağırdı.

Parkta Ömer T. yanında getirdiği bıçakla Huriye Özkan’ı bıçaklarken, annesini kurtarmak isteyen N.Ö.(17) isimli kızını da yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Huriye Özkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan N.Ö. ise tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Ömer T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.