Samsun'da bir kişi aralarındaki husumet nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı
Kaynak: AA
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kuzenini orakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde D.K. (52) arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amcasının çocukları H.K. (50) ile F.K'yle (31) karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın ardından D.K. yanında bulunan orakla, H.K. ve F.K'yi yaraladı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosunca yakalanan D.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.