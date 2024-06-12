Samsun'da bir kişi kazara tüfekle kendini yaraladı
Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çetinkaya Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Gökhan B'nin (36) elindeki pompalı tüfek kazara ateş aldı.
Saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan Gökhan B, kardeşi tarafından araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.
Gökhan B, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.