Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde kanalda boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Aktekke Mahallesi Doğan Kaya yolu üzerinde piknik yapan ailenin çocukları Bilal Esat Durmuş (13), su kanalına düştü. Baba Hasan Durmuş (41) da oğlunu kurtarmak için kanala atladı.

Akıntıya kapılan baba ve oğlunun kurtarılması için yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Bilal Esat Durmuş, bölgede hayvan otlatan Muhammed Demir tarafından sudan çıkarıldı.

Baba Hasan Durmuş ise yaklaşık yarım saat sonra Bafra Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında itfaiye ekipleri tarafından kanaldan çıkarıldı.

Baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilal Esat Durmuş, buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi, baba ise yoğun bakıma alındı.