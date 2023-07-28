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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düşen çocuk 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 28.07.2023 23:15
  • Giriş: 28.07.2023 23:15
  • Güncelleme: 28.07.2023 23:16
Kaynak: AA
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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Aktekke Mahallesi Doğan Kaya yolu kenarında 23 Temmuz'da su kanalına düşen Bilal Esat Durmuş (13), kurtarıldıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durmuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Piknik yaptıkları sırada su kanalına düşen Durmuş, bölgede hayvan otlatan Muhammet Demir tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bilal Esat Durmuş'u kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hasan Durmuş ise 24 Temmuz'da tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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