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Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren imam hastaneye kaldırıldı

Ajans Haberleri
  • 13.07.2024 17:45
  • Giriş: 13.07.2024 17:45
  • Güncelleme: 13.07.2024 17:46
Kaynak: AA
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren imam hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Gökçeli Pazaryeri Camisi imamı Abdulkadir Aydın (43), serinlemek için Yeşil Mahallesi Kayadibi mevkisinde bulunan ırmağa girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Aydın, ihbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerince sudan çıkarıldı.

Sağlık ekibince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradaki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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