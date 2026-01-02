Samsun'da buzlanma trafik kazalarına neden oldu
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.
Kentte dün başlayan ve sabaha karşı etkisini kaybeden kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.
Soğuk havayla beraber yollarda oluşan buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta 2 otomobil, hafif ticari araç ve yolcu midibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
İlçede buzlanma nedeniyle yaşanan küçük çaplı kazalarda da araçlar zarar gördü.