Samsun'da cami avlusunda iple boğulmuş kedi bulundu: 2 öğrenci gözaltında

Samsun'da cami avlusunda bir kedinin iple boğulmuş halde bulunmasıyla ilgili 2 öğrenci gözaltına alındı.

Olay, 23 Nisan'da gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi Hz. Hatice Camisi'nin avlusunda meydana geldi.

Cami avlusunda bir kedinin iple boğulduğunu görenler, polise ihbar bulundu. Çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi tespit etti.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri M.E.E. (16) ile U.E.'nin (16) avluya girdikleri, 15 dakika burada kaldıktan sonra ayrıldıkları belirlendi.

2 şüpheli gözaltına alınırken, M.E.E'nin elinde kedi tırmıklarına rastlandı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.