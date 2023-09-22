Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl 9 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 1 ay, hırsızlıktan 5 yıl 5 ay, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 20 kişi yakalandı.