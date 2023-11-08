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Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.11.2023 17:24
  • Giriş: 08.11.2023 17:24
  • Güncelleme: 08.11.2023 17:24
Kaynak: AA
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kasten öldürme, bankacılık kanuna muhalefet ve uyuşturucu ticareti yapma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da yer aldığı 36 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 7 tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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