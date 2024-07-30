Samsun'da cezaevindeki bir mahkum intihar etti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde cezaevinde bulunan 39 yaşındaki M.B. isimli mahkum, henüz belirlenemeyen nedenle yaşamına son verdi.

Samsun’da bulunan cezaevinde bir mahkum intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 39 yaşındaki mahkûm M.B, henüz bilinmeyen nedenle gece saatlerinde koğuşunda intihar etti.

Durumu fark eden infaz koruma memurlarının ihbarı üzerine cezaevine sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.B, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

M.B, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.