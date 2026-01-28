Samsun'da Chery yatırımı hayal oldu: 1,2 milyon metrekarelik alan kim için bekletiliyor?

BirGün/Samsun

Samsun’a yapılması beklenen Çinli otomobil markası Chery yatırımı ile ilgili iddialar gündeme geldi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ,süreçle ilgili belirsizlik yaşandığını ifade etti. Özdağ, AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse’nin, “Samsun’da Chery yatırımı için tüm şartlar yerine getirildi, yatırım için arazi ayarlandı, bundan sonrası yatırımcının vereceği bir karar” şeklindeki açıklamasına dikkati çekti.

Uluslararası yatırımların yalnızca arsa tahsisi, fiziki hazırlıklar ya da yerel yöneticilerin beyanlarıyla şekillenmeyeceğini belirten Özdağ, şunları kaydetti:

“Küresel sermaye, kişisel açıklamalara değil; hukukun üstünlüğüne, öngörülebilir kurallara ve kurumsal güvene bakar. Bugün Türkiye’de yatırımcıyı asıl caydıran sorun; keyfi kararların olağanlaşması, yargı bağımsızlığına yönelik ciddi soru işaretleri ve kuralların bir gecede değişebilmesidir.

Hukukun siyasi iradeye bağlı olduğu bir ülkede, hiçbir uluslararası yatırımcı uzun vadeli ve milyarlarca dolarlık yatırım kararı alamaz. Bu nedenle sorumluluğu “yatırımcının tercihi” diyerek geçiştirmek, gerçeği perdelemekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Sürekli değişen ekonomi politikaları, öngörülemez vergi ve teşvik sistemi, döviz kuru istikrarsızlığı ve yüksek finansman maliyetleri Türkiye’yi yatırım açısından rekabetçi olmaktan uzaklaştırmıştır. Bugün Samsun’da yaşanan belirsizlik, bir kentin sorunu değil; AKP’nin Türkiye’yi sürüklediği hukuksuz, güvensiz ve öngörülemez yönetim anlayışının doğrudan sonucudur.”

ARAZİ NE OLACAK?

Chery için ayrıldığı söylenen 1,2 milyon metrekarelik alanın akıbetnin belirsiz olduğnu vurgulayan Özdağ, “Bu alanın yatırım gerçekleşmediği takdirde başka firmalara devredileceğinin ifade edilmesi, kamuoyunda haklı olarak şu soruyu doğurmaktadır: Bu alan AKP’ye yakın şirketler için mi bekletilmektedir? Samsun halkı, bu soruya net, açık ve şeffaf bir yanıt beklemektedir” dedi.