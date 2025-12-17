Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsun'da çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 17.12.2025 16:43
  • Giriş: 17.12.2025 16:43
  • Güncelleme: 17.12.2025 16:43
Kaynak: AA
Samsun'da çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta Hüseyin Topuz'un (55) yaşadığı evden gece saatlerinde duman ve alevler yükselmeye başladı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evden çıkamayan Hüseyin Topuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol