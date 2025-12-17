Samsun'da çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak'ta Hüseyin Topuz'un (55) yaşadığı evden gece saatlerinde duman ve alevler yükselmeye başladı.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sırasında evden çıkamayan Hüseyin Topuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.