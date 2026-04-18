Samsun'da cinayet: İş arkadaşını bıçakla katletti

Samsun'un Atakum ilçesinde, aynı restoranda çalışan iki mesai arkadaşının tartışması cinayetle bitti. Sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından akşam sokakta karşılaşan ikilinin kavga etmesiyle, 31 yaşındaki Eren Bakır mesai arkadaşı tarafından 9 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Vatan Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı restoranda görev yapan Eren Bakır ve Haşim Y. arasında sabah saatlerinde bir tartışma yaşandı.

İkili, akşam saatlerinde bulvar üzerinde yeniden karşılaşınca aralarındaki tartışma arbedeye dönüştü.

Yaşanan kavga esnasında Haşim Y., mesai arkadaşı Eren Bakır'a bıçakla saldırdı.

Aldığı 9 bıçak darbesi sonucu Eren Bakır ağır yaralandı.

Çevredeki yurttaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Eren Bakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Cinayet anının yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı olayda, kaçan şüpheli Haşim Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.