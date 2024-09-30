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Samsun'da 'cinsel saldırı' iddiası: 1 kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 27 Eylül'de K.D. isimli kişiye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Özdoğan A. isimli erkek, tutuklandı.

Güncel
  • 30.09.2024 17:21
  • Giriş: 30.09.2024 17:21
  • Güncelleme: 30.09.2024 17:21
Kaynak: DHA
Samsun'da 'cinsel saldırı' iddiası: 1 kişi tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Samsun’un İlkadım ilçesinde Özdoğan A. (25), arkadaşı K.D.’ye (19) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 27 Eylül’de ilçenin Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. K.D., jandarmaya gidip daha önce tanıdığı Özdoğan A’dan şikayetçi oldu.

K.D, hasta ziyaretinden çıktıktan sonra Özdoğan A'nın kendisini boş bir araziye götürdüğünü, burada cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan A'yı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde K.D. ile kendi rızasıyla birliktelik yaşadığını iddia etti.

Jandarmadaki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Özdoğan A, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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