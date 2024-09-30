Samsun'da 'cinsel saldırı' iddiası: 1 kişi tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde Özdoğan A. (25), arkadaşı K.D.’ye (19) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 27 Eylül’de ilçenin Kadamut Mahallesi’nde meydana geldi. K.D., jandarmaya gidip daha önce tanıdığı Özdoğan A’dan şikayetçi oldu.

K.D, hasta ziyaretinden çıktıktan sonra Özdoğan A'nın kendisini boş bir araziye götürdüğünü, burada cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan A'yı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde K.D. ile kendi rızasıyla birliktelik yaşadığını iddia etti.

Jandarmadaki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Özdoğan A, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.