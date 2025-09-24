Samsun'da çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde A.T. (50) idaresindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, Hasabahçe Sokak'tan 181. Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş'a (65) çarptı. Karabaş, kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.