Samsun'da çöp kamyonunun altında kalan kişi öldü
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Havza Caddesi’nde yürüyen 78 yaşındaki İsmet Coşar, henüz belirlenemeyen nedenle M.B. yönetimindeki 55 ADV 749 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.