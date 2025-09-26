Samsun'da daha önce kızını bıçaklayan erkek, evli olduğu kadını katletti!

Samsun’da Yücel Günegül, evli olduğu 44 yaşındaki Fatma Günegül’ü katletti.

Olay, dün gece saatlerinde Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi’nde meydana geldi.

Yücel Günegül ile evli olduğu kadın Fatma Günegül arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, Fatma Günegül’ü darbedip, başına porselen bardakla vurarak, katletti.

Olayın ardından Günegül, aracıyla kaçtı. Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı.

Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, Fatma Günegül'ü öldürdüğünü itiraf etti.

KIZINI BIÇAKLAMIŞ

Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatma Günegül’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Öte yandan, Yücel Günegül’ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.