Samsun'da dalga yüksekliği bir metreye yaklaştı: "Denize girmeme" uyarısı

Samsun’da dalga yüksekliğinin 1 metreye yaklaşması sebebiyle yurttaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu.

Samsun Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Deniz uyarısı" başlığıyla paylaşılan duyuruda, ilerleyen saatlerde dalga yüksekliği ve rüzgar şiddetinin artmasının beklendiği de kaydedildi.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan alınan verilere göre; ilimizde halihazırda dalga yüksekliği 1 metreye yakın ve rüzgar hızı 11 deniz mili olduğundan, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.