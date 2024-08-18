Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sabah erken saatlerde İncesu Yalı Mahallesi, Sahil Caddesi İncesu Plajı'na giden Metehan Gümüş (19), arkadaşlarıyla denize girdi.

Gümüş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Gümüş, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Gümüş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.