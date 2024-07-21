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Samsun'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 12:28
  • Giriş: 21.07.2024 12:28
  • Güncelleme: 21.07.2024 12:28
Kaynak: AA
Samsun'da denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

İlçede, 20 Temmuz'da ailesiyle serinlemek için girdiği denizde kaybolan Emir İşleyen'in (13) cesedi, denize girdiği noktadan 500 metre ileride bir vatandaş tarafından kıyıya vurmuş halde bulundu.

Ekipler tarafından kimlik tespiti yapılan ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede yapılan işlemlerin ardından cenaze aileye teslim edildi.

İşleyen'in cenazesinin Alaçam Sancar Mahallesi'nde öğle namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

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