Samsun'da denizde kaybolan kadının cesedi bulundu

Samsun'da denizde kaybolan kadının cansız bedeni, kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

Atakum ilçesi Çatalçam Plajı'nda 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan Arslanoğlu'nu arama çalışmaları başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri, dron ile havadan yaptıkları aramada kayaların arasına sıkışmış bir ceset gördü.

Ceset, bölgeye gönderilen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sahile taşındı.

Yapılan incelemede cesedin Zeynep Arslanoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Arslanoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.