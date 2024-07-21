Samsun'da denize giren 1 kişi boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 2 kişiden biri boğuldu, biri hastanede tedavi altına alındı.

Çobanlı İskelesi yakınlarında serinlemek için denize giren Murat Gül (43) ve Dursun Arslan (26) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevrede bulunanların kurtardığı 2 kişi, kıyıya çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan ise tedavi altına alındı.