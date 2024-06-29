Samsun'da denize girilmemesi uyarısı

Samsun'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında öğleden sonra dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.