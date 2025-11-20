Samsun'da depoda çıkan yangın söndürüldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çay Mahallesi'nde tren raylarının yanında bulunan müstakil bir eve ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar, büyüyen yangını kovalarla söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın, bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü.

Hurda ve kullanılmayan ev eşyalarının bulunduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi.