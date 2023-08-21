Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Samsun'un Kavak ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Onur Kıraç'ın kullandığı 28 NM 058 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu Mahmutlu kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Recep (49) ile Nurgül Kıraç (48), Sibel Yahşi (24) ve Nurgül Bal (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.