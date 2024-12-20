Samsun'da devrilen otomobil, tramvay seferlerini aksattı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına yol açtı.
Mehmet A'nın kullandığı otomobil, Atatürk Bulvarı Kale Mahallesi Valilik önünde Melih K. idaresindeki kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yön tabelalarına çarptıktan sonra tramvay yoluna devrildi.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet A'yı tedbir amacıyla hastaneye götürdü.
Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan tramvay hattı, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.