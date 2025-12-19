Giriş / Abone Ol
Samsun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat B. (19) yönetimindeki 22 DF 880 plakalı otomobil, Killik Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ali Ö. (61), Serkan S. (23), Fahri E. (19) ve Şengül Tokgöz (56), sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tokgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğerleri ise buradaki tedavilerinin ardından Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

