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Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.02.2025 13:58
  • Giriş: 19.02.2025 13:58
  • Güncelleme: 19.02.2025 13:58
Kaynak: AA
Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

M.K'nin (56) kullandığı 06 DE 0310 plakalı otomobil, Salıpazarı-Terme kara yolu Çobandüzü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.T. (60) ve İ.K. (61), ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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