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Samsun'da devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.04.2025 16:18
  • Giriş: 23.04.2025 16:18
  • Güncelleme: 23.04.2025 16:18
Kaynak: AA
Samsun'da devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Muşçalı Mahallesi'nde M.U. idaresindeki tarım aracı devrildi.

Kazada sürücü M.U. ile araçta bulunan Ö.U, F.U, D.Ş. ve Ö.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.U. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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