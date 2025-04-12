Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Fatih K. (47) idaresindeki 06 EPH 966 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı.
Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.