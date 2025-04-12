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Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 16:10
  • Giriş: 12.04.2025 16:10
  • Güncelleme: 12.04.2025 16:10
Kaynak: AA
Samsun'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Fatih K. (47) idaresindeki 06 EPH 966 plakalı temizlik malzemesi yüklü tır, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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