  20.08.2025 15:57
  • Giriş: 20.08.2025 15:57
  • Güncelleme: 20.08.2025 15:57
Kaynak: AA
Samsun'da devrilen traktördeki 6 tarım işçisi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

A.Y. idaresindeki 55 EZ 448 plakalı traktör, Ladik-Suluova kara yolunun Sarıgazel Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada traktör römorkunda bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Suluova ve Ladik'teki hastanelere kaldırdı.

Kazada yaralanan 3 tarım işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

