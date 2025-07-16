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Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 16.07.2025 13:26
  • Giriş: 16.07.2025 13:26
  • Güncelleme: 16.07.2025 13:26
Kaynak: AA
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Baki Gür'ün (56) kullandığı 55 AGN 048 plakalı traktör, Balcalı Mahallesi'nde fındık tarlasında ilaçlama yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek devrildi.

İhbar üzerine olay sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Gür'ün cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

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