Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Baki Gür'ün (56) kullandığı 55 AGN 048 plakalı traktör, Balcalı Mahallesi'nde fındık tarlasında ilaçlama yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek devrildi.
İhbar üzerine olay sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Gür'ün cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.