Samsun'da direksiyonu 12 yaşında çocuğa verdiler, otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu. Kazada aracı kullanan çocuk hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşkayası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Hasan Emre D.’nin kullandığı GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Kazada ağır yaralanan Hasan Emre D., ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Araçta bulunan M.S. (30), S.D. (10) ve N.D. (13) ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza anı araçtaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Görüntülerde çocukların araçla gitmeleri ve kaza anı yer alıyor.